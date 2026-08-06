В Грузии неизвестные исцарапали авто туристов из России в первую же ночь

Россиянам поцарапали машину во время отдыха в Грузии из-за триколора на номерах. Всё случилось ночью, пока путешественники спали. Об этом в своих социальных сетях пострадавшая владелица автомобиля Ксения Баталова.

У российских туристов в Грузии поцарапали машину в первую ночь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / batalovak

Туристы приехали в Грузию из Тихорецка на чистом BMW, всю дорогу следили за машиной, а вечером припарковались у гостиницы в посёлке Казбеги. Утром нашли глубокую царапину — от крыла до крыла. Ремонт обойдётся примерно в 40 тысяч рублей.

Полицейские отнеслись к ситуации с пониманием, хотели посмотреть камеры отеля, но те не работали. Пообещали проверить записи с соседней камеры, когда появится её владелец. Несмотря на происшествие, путешественники уже добрались до Батуми, позавтракали — но едой, которую приготовили сами, чтобы избежать «сюрпризов» в тарелках.

Ранее в Грузии начали расследование из-за постов в соцсетях о плохом обращении с российскими туристами. По версии ведомства, это была масштабная информационная кампания, которую организовали из-за рубежа, чтобы навредить стране и её экономике. Уголовное дело возбудили по статье о саботаже. В соцсети X распространяли сообщения, что российских туристов якобы бросали в лесу без помощи и портили им еду в кафе.