Служба государственной безопасности Грузии начала уголовное расследование после появления в социальных сетях публикаций о якобы ненадлежащем отношении к российским туристам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, речь идёт о масштабной информационной кампании, которая, как считают в СГБ, координировалась из-за рубежа и была направлена на нанесение ущерба государственным интересам страны и её экономике. Уголовное дело возбуждено по статье о саботаже.

В спецслужбе уточнили, что в соцсети X распространялись сообщения, согласно которым российских туристов якобы оставляли в лесу без помощи, а в заведениях общественного питания намеренно портили заказанную ими еду. В СГБ утверждают, что эти сведения не соответствуют действительности и распространялись, в том числе, через одно из зарубежных интернет-изданий.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил местную оппозицию в фальшивой неприязни к России. По его словам, грузинские оппозиционеры начали испытывать враждебность к Москве лишь после того, как получили соответствующую директиву от внешних сил.