Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил местную оппозицию в фальшивой неприязни к России. Грузинские оппозиционеры начали испытывать враждебность к Москве лишь после того, как получили соответствующую директиву от внешних сил, написал он в соцсети.

Кобахидзе обратил внимание на то, что риторика оппозиции резко изменилась не после событий 2008 года, а с началом боевых действий на Украине. Премьер назвал такие эмоции полностью фальшивыми, поскольку, по его мнению, так называемая иностранная агентура лишена всяких ценностей.

Глава правительства подчеркнул, что грузинская агентура действует по заданиям внешних сил, а их настоящей родиной является не Грузия, а «глубинное государство». Он предложил обществу задуматься, почему оппозиционных политиков судьба Украины волнует больше, чем собственной страны. Ответ, по версии премьера, кроется в наличии чётких инструкций извне.

Ранее Ираклий Кобахидзе прокомментировал скандал с избитыми грузином россиянками в отеле Телави, назвав оправдывающих агрессию к туристкам иноагентами. Он заявил, что усматривает в этой истории простой заказ, направленный на искусственное насаждение ненависти в стране, а в действиях оправдывающих прослеживается двойной стандарт. Премьер добавил, что намерен противостоять всем, кто выполняет этот заказ.