«Простой заказ на ненависть»: Премьер Грузии высказался о скандале с избиением россиянки в отеле

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал скандал с избитыми грузином россиянками в отеле города Телави. Он назвал иноагентами тех, кто оправдывает агрессию. Кобахидзе считает эту историю заказом, чтобы в стране «искусственно навязали ненависть».

«Те, кто одобряет и оправдывает эту агрессию, — иноагенты. Они прямо оправдывают агрессию. Тут проглядывается двойной стандарт. Это очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть», — цитирует его Sputnik Georgia.

Премьер Грузии добавил, что будет противостоять всем тем, кто выполняет этот заказ.