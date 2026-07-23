«Простой заказ на ненависть»: Премьер Грузии высказался о скандале с избиением россиянки в отеле
Премьер Грузии заявил, что скандал с избиением россиянки раздувают иноагенты
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал скандал с избитыми грузином россиянками в отеле города Телави. Он назвал иноагентами тех, кто оправдывает агрессию. Кобахидзе считает эту историю заказом, чтобы в стране «искусственно навязали ненависть».
«Те, кто одобряет и оправдывает эту агрессию, — иноагенты. Они прямо оправдывают агрессию. Тут проглядывается двойной стандарт. Это очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть», — цитирует его Sputnik Georgia.
Премьер Грузии добавил, что будет противостоять всем тем, кто выполняет этот заказ.
Напомним, конфликт между российскими туристками и грузинами произошёл в отеле Agareni Estate в Телави. Под окнами гостиницы проходила свадьба местных жителей. По версии, которую сейчас проверяют грузинские правоохранители, туристки открывали на балконе шампанское, а брызги попали вниз. Но опубликованные видео свидетельствуют о том, что девушка просто помахала молодожёнам и гостям свадьбы. Спустя некоторое время в номер вошёл 30-летний Георгий Чигладзе, представившийся братом жениха. Он требовал, чтобы туристки говорили с ним только по-английски, а не по-русски, а затем ударил девушку. При этом сотрудники отеля, находившиеся рядом, в конфликт не вмешались. На следующий день Чигладзе задержали, а затем освободили под залог. В его поддержку в Грузии даже проходят митинги. В то же время самих пострадавших девушек собираются проверить «на уголовные преступления».
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