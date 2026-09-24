Слежка через телефон и угрозы: В Петербурге сталкера обвинили в доведении до самоубийства

В Петербурге завершили расследование дела против мужчины, которого обвиняют в многолетнем преследовании знакомой, истязании и доведении её до самоубийства. По версии следствия, злоумышленник установил контроль над жизнью женщины и даже из-под стражи продолжал оказывать на неё давление.

Как сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу, мужчине предъявлены обвинения по статьям об истязании, доведении до самоубийства и вмешательстве в расследование уголовного дела.

Следствие считает, что с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года фигурант систематически издевался над знакомой: применял физическую силу, угрожал ей и контролировал её передвижения с помощью специальных программ на телефоне.

«Познакомился он с потерпевшей, когда работал в такси. Он запомнил её номер телефона после первой поездки. После под угрозами заставил её разблокировать телефон и, скачав все фото и контакты, установил программу удалённого доступа, чтобы следить за ней», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Мужчину задержали в 2024 году и отправили под стражу, однако, по данным следствия, даже в изоляторе он продолжил воздействовать на потерпевшую. Он отправлял ей письма с угрозами и пытался манипулировать женщиной.

В Следственном комитете заявили, что из-за постоянного давления потерпевшая оказалась в состоянии полной беспомощности и отчаяния. Кроме того, следователи считают, что обвиняемый пытался помешать расследованию, чтобы избежать ответственности.

Сейчас уголовное дело направлено в Московский районный суд Петербурга. В суде уточнили, что ранее в отношении мужчины уже прекращались дела о побоях после примирения сторон.

Ранее Life.ru писал, что фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о преследованиях со стороны навязчивого поклонника. По словам спортсменки, мужчина долгое время появлялся возле её дома и машины, оставлял записки и пытался выйти на контакт через её близких. После этого фигуристке пришлось обращаться за помощью к охране и принимать дополнительные меры безопасности.