Пришлось нанимать охрану: Елизавета Туктамышева рассказала о преследованиях, длящихся полтора года

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уже около полутора лет сталкивается с преследованием со стороны навязчивого поклонника. Мужчина караулит спортсменку у машины и дома, оставляет ей записки и цветы, а также начал отправлять подарки её родственникам. Об этом она рассказала в репортаже «Коса. Медиа для женщин» на YouTube-канале.

По словам 29-летней фигуристки, незнакомец после этого стал регулярно появляться возле её автомобиля практически после каждого выступления. Из-за преследования спортсменке пришлось обращаться за помощью к охране и просить провожать её до машины. Когда сезон завершился, мужчина сменил тактику и начал появляться возле дома Туктамышевой в Санкт-Петербурге. Там он оставлял у двери цветы и записки.

В посланиях поклонник признавался спортсменке в любви и настойчиво требовал личной встречи. При этом его интерес к фигуристке вышел за пределы непосредственного общения с ней. Как выяснилось, преследователь каким-то образом узнал адреса родственников Туктамышевой. После этого подарки стали приходить уже им. Попытки остановить мужчину результата не дали. С ним разговаривали и молодой человек фигуристки, и её менеджер, однако после этих бесед преследование не прекратилось.

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