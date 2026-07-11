4000 переводов по 10 рублей: Сталкер из Ачинска превратил жизнь бывшей в ад, но полиция бездействует

В Красноярском крае бывший муж отправил экс-супруге 4 тысячи переводов по 10 рублей, чтобы обойти блокировку в социальных сетях. Об этой истории рассказал Telegram-канал Mash.

Жительница Ачинска Анастасия, работающая фитнес-тренером, три года провела в абьюзивных отношениях. Начиналось всё как романтическая история. Избранник по имени Александр казался скромным, заботливым и рассказывал о смерти обоих родителей, а также о большом желании стать отцом. Когда девушка забеременела, выяснилось, что партнёр страдает патологической ложью и склонен к манипуляциям.

Сначала он заявил о якобы обнаруженном у него раке мозга и потребовал срочно оформить кредит на лечение. На седьмом месяце беременности Анастасия начала догадываться об обмане и подала на развод. После этого мужчина выставил её из дома, отобрал ключи, но спустя несколько дней начал преследовать и настаивать на возвращении. Обнаружив, что заблокирован во всех соцсетях и мессенджерах, он нашёл способ достучаться через банковские переводы. На карту бывшей супруги потекли суммы ровно по 10 рублей. Всего он провёл 4 тысячи таких транзакций на общую сумму в 40 тысяч рублей. В сообщениях к платежам чередовались угрозы, проклятия, обещания расправы, а также признания в любви и мольбы вернуться.

Помимо финансовой атаки, на протяжении двух лет мужчина донимал всю семью бывшей жены. Он четырежды подавал заявления о розыске экс-супруги и ребёнка как без вести пропавших. Сейчас он пытается через суд добиться права видеться с сыном. Анастасия шесть раз обращалась в полицию, однако уголовное дело возбуждено не было.

Ранее сообщалось, что в Москве развод супругов с разницей в возрасте почти 30 лет завершился показательным уничтожением дорогостоящей иномарки. По имеющейся информации, 53-летний мужчина и его 25-летняя избранница не смогли мирно решить судьбу белого Mercedes-Benz SL. Бывший супруг настаивал на том, чтобы машина осталась в его распоряжении, а женщине он был готов компенсировать половину рыночной стоимости. Получать деньги молодая особа наотрез отказалась, мотивируя это тем, что автомобиль изначально являлся подарком и должен принадлежать исключительно ей.