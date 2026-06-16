Москвич распилил Mercedes SL пополам, чтобы не отдавать его бывшей жене

В Москве 53-летний мужчина распилил пополам белый Mercedes-Benz SL во время развода с 25-летней женой. Об этом сообщает телеграм-канал «Москвач».

По данным канала, бывшие супруги не смогли договориться, кому достанется автомобиль. Мужчина предлагал оставить машину себе и выплатить женщине половину её стоимости.

Женщина отказалась от компенсации. Она заявила, что автомобиль должен остаться у неё, поскольку машина была подарком. После спора мужчина вызвал рабочих. По его указанию они разрезали автомобиль пополам. Другие подробности конфликта и дальнейшая судьба машины не приводятся. О реакции женщины на действия бывшего супруга также не сообщается.

Ранее жительница Чунцина по фамилии Ван узнала при разводе о тайных миллионах мужа. По её словам, супруг скрывал около 14 миллионов юаней, что составляет примерно 147 миллионов рублей, и при этом отказывался давать ей деньги даже на лечение. Женщина также заявляла, что много лет подвергалась побоям и сохранила десятки фотографий травм. Позже суд выдал ей охранное предписание, мужчину осудили за умышленный вред здоровью и обязали выплатить компенсацию.