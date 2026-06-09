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9 июня, 13:17

Муж годами избивал жену и скрывал миллионы, пока она не могла оплатить лечение

Китаянка при разводе узнала о тайных миллионах мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

В ходе бракоразводного процесса жительница Чунцина по фамилии Ван выяснила, что её супруг тайно вывел со счетов и утаил порядка 14 миллионов юаней (147 миллионов рублей), при этом сама женщина на протяжении многих лет подвергалась побоям и не могла получить от мужа денег даже на собственное лечение. Такую историю рассказали в телеграм-канале «Юань да Марья».

Китаянка при разводе узнала о тайных миллионах мужа. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

Китаянка при разводе узнала о тайных миллионах мужа. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

53-летняя Ван сообщила, что супруг начал применять к ней физическую силу более десяти лет назад, а в промежутке с 2020 по 2023 год зафиксировано более десяти случаев нападений. Она сохранила 132 снимка полученных увечий — среди них запечатлены сломанные рёбра и черепно-мозговые травмы. Кроме того, женщина поделилась, что муж изменял ей и не стеснялся приводить любовницу в их дом.

Жительница Чунцина по фамилии Ван с трудом нашла деньги на лечение во время брака с миллионером, который скрывал от неё свои богатства. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

Жительница Чунцина по фамилии Ван с трудом нашла деньги на лечение во время брака с миллионером, который скрывал от неё свои богатства. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

Хотя за мужем числились многомиллионные накопления, оставшиеся в тени, он отказывался давать жене даже крошечные суммы на текущие нужды. Когда Ван потребовалось врачебное вмешательство в Пекине, ей пришлось поселиться в самом бюджетном отеле, а чек за медицинские услуги на 7 тысяч юаней (74 тысячи рублей) она едва осилила. В дальнейшем выяснилось: супруг систематически отправлял крупные суммы на сторонние счета.

53-летняя Ван сообщила, что супруг начал применять к ней физическую силу более десяти лет назад. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

53-летняя Ван сообщила, что супруг начал применять к ней физическую силу более десяти лет назад. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

В первой половине 2025 года Ван обратилась за помощью к местным правозащитницам из женской организации, и вскоре суд оформил для неё охранное предписание. Позже мужчину осудили за умышленный вред здоровью — его приговорили к лишению свободы и обязали выплатить пострадавшей денежную компенсацию. Процесс по разводу между тем всё ещё не завершён.

СК Татарстана возбудил четвёртое дело против мужчины, избившего девушку за попытку расстаться
СК Татарстана возбудил четвёртое дело против мужчины, избившего девушку за попытку расстаться

Ранее сообщалось, что Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии мужчину, который на протяжении трёх лет истязал бывшую жену. Он не только наносил ей побои, но и тайно следил за ней с помощью GPS-трекера, а также неоднократно угрожал расправой. Выяснилось, что ранее его первая супруга погибла при загадочных обстоятельствах, и эту историю он использовал, чтобы запугивать новую жену.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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