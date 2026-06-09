Муж годами избивал жену и скрывал миллионы, пока она не могла оплатить лечение

В ходе бракоразводного процесса жительница Чунцина по фамилии Ван выяснила, что её супруг тайно вывел со счетов и утаил порядка 14 миллионов юаней (147 миллионов рублей), при этом сама женщина на протяжении многих лет подвергалась побоям и не могла получить от мужа денег даже на собственное лечение. Такую историю рассказали в телеграм-канале «Юань да Марья».

Китаянка при разводе узнала о тайных миллионах мужа. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

53-летняя Ван сообщила, что супруг начал применять к ней физическую силу более десяти лет назад, а в промежутке с 2020 по 2023 год зафиксировано более десяти случаев нападений. Она сохранила 132 снимка полученных увечий — среди них запечатлены сломанные рёбра и черепно-мозговые травмы. Кроме того, женщина поделилась, что муж изменял ей и не стеснялся приводить любовницу в их дом.

Жительница Чунцина по фамилии Ван с трудом нашла деньги на лечение во время брака с миллионером, который скрывал от неё свои богатства. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

Хотя за мужем числились многомиллионные накопления, оставшиеся в тени, он отказывался давать жене даже крошечные суммы на текущие нужды. Когда Ван потребовалось врачебное вмешательство в Пекине, ей пришлось поселиться в самом бюджетном отеле, а чек за медицинские услуги на 7 тысяч юаней (74 тысячи рублей) она едва осилила. В дальнейшем выяснилось: супруг систематически отправлял крупные суммы на сторонние счета.

53-летняя Ван сообщила, что супруг начал применять к ней физическую силу более десяти лет назад. Фото © Telegram / «Юань да Марья»

В первой половине 2025 года Ван обратилась за помощью к местным правозащитницам из женской организации, и вскоре суд оформил для неё охранное предписание. Позже мужчину осудили за умышленный вред здоровью — его приговорили к лишению свободы и обязали выплатить пострадавшей денежную компенсацию. Процесс по разводу между тем всё ещё не завершён.

Ранее сообщалось, что Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии мужчину, который на протяжении трёх лет истязал бывшую жену. Он не только наносил ей побои, но и тайно следил за ней с помощью GPS-трекера, а также неоднократно угрожал расправой. Выяснилось, что ранее его первая супруга погибла при загадочных обстоятельствах, и эту историю он использовал, чтобы запугивать новую жену.