СК Татарстана возбудил четвёртое дело против мужчины, избившего девушку за попытку расстаться

В Заинске возбуждено четвёртое уголовное дело против местного жителя, жестоко избившег девушку за попытку расстаться. О новых подробностях разбирательства рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.

Ранее в отношении нападавшего уже действовало три состава. Ему инкриминировали умышленное причинение легкого вреда здоровью, оскорбление представителя власти и применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.

По требованию Заинской городской прокуратуры полиция добавила в список обвинений ещё одну статью. Теперь фигуранту вменяют также угрозу убийством. В ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу.

Напомним, ранее сегодня Интернет потрясло жестокое видео. На кадрах агрессивный мужчина волоком вытаскивает беззащитную девушку из подъезда и с силой отбрасывает на асфальт, прямо между лавкой и мусорным баком. Не останавливаясь, он начинает жестоко избивать её ногами по лицу и корпусу. Жертва не шевелится и не подаёт признаков жизни. В приступе ярости мужчина требует ответа, к кому она хотела уйти, и истошно орет: «Моя женщина — убью».