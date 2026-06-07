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7 июня, 12:57

«Моя женщина — убью»: Мужчина зверски избил девушку в Татарстане за попытку расстаться

В Заинске задержали мужчину после видео с избиением девушки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска после публикации в интернете видеозаписи, на которой он жестоко избивает девушку у подъезда. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

В Заинске задержали мужчину после видео с избиением девушки. Видео © VK / Набережные Челны онлайн

Поводом для провекри стал ролик в соцсетях, снятый в Заинске. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает девушку за одежду из подъезда и бросает её на асфальт между лавочкой и мусорным баком. Затем он несколько раз бьёт её ногами по лицу и корпусу, при этом потерпевшая не подаёт признаков жизни. Агрессор требует от неё ответить, к кому она собралась уйти, и выкрикивает фразу: «Моя женщина — убью».

Пострадавшая является сожительницей нападавшего. Сейчас она находится в больнице. Проводится доследственная проверка.

Москвич избил 82-летнюю мать до смерти
Москвич избил 82-летнюю мать до смерти

Ранее в Перми очевидцы сняли на видео жестокое избиение ребёнка на детской площадке: мужчина оттащил плачущего мальчика к качелям и несколько раз ударил его головой о металлическую перекладину. Рядом сидела пьяная мать ребёнка: женщина не только не вмешалась, но и поддакивала нападавшему, обещая, что «дети ещё получат дома». Делом занялась полиция.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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