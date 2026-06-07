«Моя женщина — убью»: Мужчина зверски избил девушку в Татарстане за попытку расстаться

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска после публикации в интернете видеозаписи, на которой он жестоко избивает девушку у подъезда. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

В Заинске задержали мужчину после видео с избиением девушки. Видео © VK / Набережные Челны онлайн

Поводом для провекри стал ролик в соцсетях, снятый в Заинске. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает девушку за одежду из подъезда и бросает её на асфальт между лавочкой и мусорным баком. Затем он несколько раз бьёт её ногами по лицу и корпусу, при этом потерпевшая не подаёт признаков жизни. Агрессор требует от неё ответить, к кому она собралась уйти, и выкрикивает фразу: «Моя женщина — убью».

Пострадавшая является сожительницей нападавшего. Сейчас она находится в больнице. Проводится доследственная проверка.

Ранее в Перми очевидцы сняли на видео жестокое избиение ребёнка на детской площадке: мужчина оттащил плачущего мальчика к качелям и несколько раз ударил его головой о металлическую перекладину. Рядом сидела пьяная мать ребёнка: женщина не только не вмешалась, но и поддакивала нападавшему, обещая, что «дети ещё получат дома». Делом занялась полиция.