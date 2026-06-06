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6 июня, 08:14

Москвич избил 82-летнюю мать до смерти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В начале апреля в доме на улице Амурская в Москве 52-летний водитель во время ссоры несколько раз ударил свою 82-летнюю мать. Женщину доставили в больницу, где она скончалась спустя неделю, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, проведённая экспертиза показала, что причиной смерти пенсионерки стали многочисленные побои. Подозреваемый уже задержан, ему предъявлено обвинение.

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Ранее помешавшийся на почве веры москвич зарезал свою 90-летнюю бабушку. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

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Борис Эльфанд
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