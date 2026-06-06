Москвич избил 82-летнюю мать до смерти
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В начале апреля в доме на улице Амурская в Москве 52-летний водитель во время ссоры несколько раз ударил свою 82-летнюю мать. Женщину доставили в больницу, где она скончалась спустя неделю, сообщает сайт MK.ru.
По данным издания, проведённая экспертиза показала, что причиной смерти пенсионерки стали многочисленные побои. Подозреваемый уже задержан, ему предъявлено обвинение.
Ранее помешавшийся на почве веры москвич зарезал свою 90-летнюю бабушку. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.
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