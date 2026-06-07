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7 июня, 14:05

Сразу три дела возбудили против жителя Татарстана, зверски избившего девушку за попытку расстаться

СК возбудил три уголовных дела против жителя Заинска, избившего девушку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сразу три уголовных дела возбудили мужчины, который жестоко избил девушку в Заинске. Об этом сообщает управление СК по Татарстану.

«Возбуждены уголовные дела по: п. »з« ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью); ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти); ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в мессенджере МАХ.

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Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина хватал девушку за одежду, выволакивал из подъезда, бросал на асфальт и бил ногами. На требования очевидцев прекратить он не реагировал. Пострадавшую госпитализировали.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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