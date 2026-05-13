13 мая, 12:01

Перемолол в блендере за мысли о разводе: Мужа «Мисс Швейцария» осудили на пожизненное за её убийство

Зверски убитая мужем «Мисс Швейцария» Кристина Йоксимович. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / catwalkcoach

Суд в Швейцарии приговорил 43-летнего Марка Рибена к пожизненному заключению за убийство жены, бывшей финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла ещё в 2024 году, однако приговор по делу вынесли сейчас. По данным издания, останки 38-летней женщины обнаружил её отец. Прокуроры заявили, что Рибен задушил супругу после её просьбы о разводе. Следствие сочло, что он действовал хладнокровно и из мести.

Изначально муж утверждал, что нашёл жену без признаков жизни и в панике расчленил тело. Однако в марте 2024 года мужчина признался в убийстве, заявив, что действовал в целях самообороны, поскольку Кристина первой напала на него с ножом. По данным следствия, расчленение тела происходило с применением лобзика, садовых ножниц и ножа. Часть останков муж перемолол в блендере и растворил в химическом составе.

Судья Даниэль Шмид обязал Рибена выплатить дочерям пары около 100 тысяч швейцарских франков. Компенсации также назначены родителям и сестре погибшей.

Эксперт, участвовавший в деле, диагностировал у осуждённого нарциссические черты и предупредил о высоком риске рецидива. До трагедии пару считали благополучной: Йоксимович была известна как участница конкурса красоты и предпринимательница, а её муж занимался инвестициями.

Судьбы королев красоты не всегда похожи на глянцевую картинку. Титул, сцена и идеальные фотографии не отменяют того, что в личной жизни женщина может оказаться в ситуации контроля, угроз и домашнего насилия. Такие случаи особенно громко звучат в новостях, потому что рушат привычный образ «идеальной жизни»: за ним иногда скрывается тот же страх, что и у тысяч женщин без короны и публичного имени. По данным ООН, в 2023 году около 51,1 тысячи женщин и девочек в мире были убиты партнёром или членом семьи.

Марина Фещенко
