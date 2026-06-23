«Преследовали и выискивали»: Актриса Ингрид Олеринская рассказала о сталкерах-фанатах

Актриса Ингрид Олеринская откровенно рассказала о тёмных сторонах популярности. Артистка призналась, что сталкивалась с навязчивыми поклонниками, которые преследовали её, приходили на выступления и требовали внимания, игнорируя просьбы оставить её в покое. К счастью, до ночных дежурств под подъездом дело не доходило.

Олеринская в интервью Леди Mail также поделилась отношением к хейту. Она считает, что критика неизбежна для публичных людей: кому-то нравится её игра, кому-то — нет. Особенно её удивили нападки на внешность в период, когда она была полнее. Актриса напомнила, что форма тела актёров часто диктуется ролью.

Отдельно артистка высказалась о тех, кто осуждает женщин за отсутствие семьи и детей. Она призвала быть деликатнее: возможно, у человека есть медицинские причины, а бестактные комментарии могут ранить. Олеринская выразила надежду, что люди станут добрее друг к другу.

А ранее Life.ru писал, что ведущую «Деконструкции» Кристину Егорову больше года преследует обиженный сталкер. Им оказался бывший коллега Егоровой. Она выплатила ему гонорар, но от дальнейшей работы отказалась. Он воспринял это как личное оскорбление и пообещал довести её до самоубийства.