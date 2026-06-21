«Отвалите от меня»: Клава Кока сорвалась после волны хейта из-за фигуры

Популярная российская певица Клава Кока записала эмоциональное обращение к пользователям сети после критики её внешности. Поводом стало её выступление, на котором артистка вышла на сцену в джинсах и облегающей белой майке.

После публикации в комментариях разгорелась волна негативных высказываний. Часть пользователей позволила себе оскорбления в адрес артистки, обсуждая её фигуру и называя её «жирной». Некоторые также предположили беременность певицы.

Видео © Telegram/КЛАВА КОКА

В ответ Клава Кока опубликовала видео с реакцией на хейт. Она призвала прекратить оценивать женское тело через призму навязанных стандартов и подчеркнула, что не считает нужным оправдываться за свою внешность, но и терпеть унижения не собирается.

«Пожалуйста, отвалите от меня», — эмоционально заявила артистка.

По словам певицы, особенно тревожно, что подобные комментарии часто оставляют женщины. Она отметила, что давление стандартов красоты формирует у девушек комплексы и заставляет их сомневаться в себе, а это приводит к болезненной гонке за «идеальным» телом.

На днях суд в Москве удовлетворил иски о взыскании задолженности по коммунальным платежам с Клавы Коки. Речь идёт сразу о трёх исках, поданных в 2025 и 2026 годах. Среди заявителей — «Мосводоканал», Московская объединённая энергетическая компания и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Все требования касались оплаты жилой площади, коммунальных услуг, тепла и электроэнергии.