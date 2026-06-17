Суд взыскал с певицы Клавы Коки долги по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал с певицы Клавы Коки задолженность по коммунальным платежам, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. В 2025 и 2026 годах на артистку подали три иска — от Мосводоканала, Московской объединённой энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Все иски касались взыскания платы за жилую площадь, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Суд удовлетворил все три требования. Решения уже вступили в силу. Сумма задолженности не раскрывается.

Ранее Клава Кока впервые вышла на сцену вместе с блогером Димой Масленниковым на премии «Жара Media Awards» в Москве, после того как пара объявила о помолвке. Она посвятила жениху песню, выбрав для вечера белое платье, напоминающее свадебное, а Масленников не сдержал эмоций и прослезился. После выступления они вместе ушли со сцены, держась за руки.

Ранее Тушинский районный суд Москвы удовлетворил иск налоговой инспекции к солисту группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому* о взыскании задолженности за 2022 год, включая штраф и пени. Общая сумма выплат составила 173 273,84 рубля. Сам музыкант, известный своими хитами «Хару Мамбуру» и «Лилипутская любовь», пока никак не комментировал решение суда.

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