Суд взыскал с организатора марафонов Блиновской почти 133 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной о взыскании почти 133 млн рублей с Лилии Орленко. Она была бывшей подругой блогера и главным организатором её марафонов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным участника процесса, суд признал незаконными 55 платежей со счетов ООО «Эра» и ООО «Эридан». Эти компании, как утверждается, с 2019 по 2022 год входили в схему дробления бизнеса Блиновской, а средства нашли на счетах Орленко.

«Суд применил последствия признания сделок недействительными в виде взыскания всех денежных средств в конкурсную массу осуждённой», — рассказал собеседник агентства.

Орленко ранее давала показания против Блиновской в Савёловском суде Москвы по уголовному делу. В суде она заявляла о несоблюдении договорённостей, связанных с официальным оформлением партнёрских отношений.

До этого Арбитражный суд Москвы взыскал 44,4 млн рублей с другого бывшего руководителя бизнеса блогера — Татьяны Остапишиной. Также в конкурсную массу вернулась квартира Блиновской в Ярославле.

Ранее Life.ru писал, что у четы Блиновских нашли новую схему отмыва на 68 млн рублей. Управляющий обратил внимание на возврат на счета супругов 2,7 млн рублей. Средства поступили от ООО «Ветер» в качестве погашения займа с процентами.