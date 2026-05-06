Суд взыскал 3 млн рублей с покупательницы Audi у Блиновской

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже автомобиля Audi Q7, который ранее принадлежал осуждённой блогерше Елене Блиновской, передаёт rg.ru.

Речь идёт о договоре купли-продажи от 16 октября 2022 года. С требованием признать сделку недействительной в рамках дела о банкротстве обратился финансовый управляющий. Суд пришёл к выводу, что на момент продажи у Блиновской уже были признаки неплатёжеспособности. Из-за этой сделки кредиторы могли недополучить деньги.

Также выяснилось, что покупательница была связана с Блиновской и могла знать о её финансовых трудностях. В материалах дела отмечается, что автомобиль продали по цене ниже рыночной. Это стало ещё одним основанием для отмены сделки.

Поскольку покупательница Анна Бражник уже перепродала машину, суд постановил взыскать с неё 3 032 400 рублей в конкурсную массу должника.