Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 16:56

Суд не стал взыскивать почти два миллиона со второй помощницы Блиновской

Елена Блиновская в зале суда. Обложка © Life.ru

Арбитражный суд Москвы отказался взыскивать около двух миллионов рублей с личной помощницы блогера Елены Блиновской Марины Ростовой. Об этом журналистам сообщил один из юристов осуждённой.

«Арбитражный суд столицы по делу о банкротстве отказал в удовлетворении просьбы финансового управляющего Марии Ознабихиной, которая оспорила платежи Елены Блиновской на общую сумму 1,98 миллиона рублей второй её помощнице», сказал собеседник ТАСС.

Напомним, «королеву инфоцыганских марафонов» Елену Блиновскую, которую задержали весной 2023 года по обвинению в незаконной легализации доходов, осудили на 4,5 года и отправили в колонию общего режима. В конце прошлого года осуждённую перевезли во владимирскую исправительную колонию, после чего появились слухи, что она была определена в так называемый «элитный» отряд, хотя её защитник категорически отрицает какие-либо привилегии и утверждает, что блогерша сидит на общих основаниях. В СМИ подтверждают, что Блиновскую не переводили на особые условия.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar