Суд обязал солиста «Ногу свело!» заплатить долг за 2022 год

Тушинский районный суд столицы вынес решение по иску налоговой инспекции к известному музыканту. Фигурантом дела стал солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский*.

Поводом для разбирательства стала задолженность по уплате налогов. ИФНС России №33 по городу Москве потребовала взыскать с артиста долг, образовавшийся за 2022 год, а также начисленные штраф и пени.

28 апреля 2026 года суд рассмотрел административный материал и полностью удовлетворил требования ведомства. Общая сумма, подлежащая взысканию с Покровского, составила 173 273,84 рубля.

Сам музыкант, известный своими хитами «Хару Мамбуру» и «Лилипутская любовь», пока никак не комментировал решение суда. Представители артиста также не сообщали, будет ли оно обжаловано. Тем не менее, обязательство по уплате долга теперь носит принудительный характер.

* Признан Минюстом РФ иностранными агентами.