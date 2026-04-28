Исинбаева «забила» на коммуналку и теперь снова рискует остаться с заблокированными счетами в РФ

На Елену Исинбаеву подали судебный иск из-за внушительной задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По имеющимся данным SHOT, 43-летняя спортсменка, которая сейчас проживает с семьёй в Испании, уже третий год игнорирует счета за свою московскую недвижимость.

Общий долг за две квартиры бизнес-класса достиг 440 тысяч рублей. Большая часть суммы, а именно 329 тысяч, приходится на неоплаченный капитальный ремонт жилплощади в ЖК «Дом в Сокольниках». Оставшиеся средства составляют задолженность за водоснабжение недвижимости в элитном комплексе «Акватория», купленной бывшей прыгуньей уже после начала СВО.

Поставщики ресурсов не стали ждать погашения добровольно и перевели дело в юридическую плоскость. Теперь взысканием средств займутся судебные инстанции.

Однако коммунальные платежи — не единственная финансовая головная боль экс-спортсменки. Параллельно Федеральная налоговая служба выставила владелице апартаментов счёт на 920 тысяч рублей.

Ситуация повторяется: в минувшем году из-за полуторамиллионного долга перед налоговой все российские банковские счета знаменитости были заморожены. Тогда на решение вопроса у рекордсменки ушло два месяца.

Теперь же велика вероятность, что налоговики вновь прибегнут к радикальным мерам и заблокируют финансовые активы. Сама Елена Исинбаева пока ситуацию не комментировала.