Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 05:09

Исинбаева «забила» на коммуналку и теперь снова рискует остаться с заблокированными счетами в РФ

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

На Елену Исинбаеву подали судебный иск из-за внушительной задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По имеющимся данным SHOT, 43-летняя спортсменка, которая сейчас проживает с семьёй в Испании, уже третий год игнорирует счета за свою московскую недвижимость.

Общий долг за две квартиры бизнес-класса достиг 440 тысяч рублей. Большая часть суммы, а именно 329 тысяч, приходится на неоплаченный капитальный ремонт жилплощади в ЖК «Дом в Сокольниках». Оставшиеся средства составляют задолженность за водоснабжение недвижимости в элитном комплексе «Акватория», купленной бывшей прыгуньей уже после начала СВО.

Поставщики ресурсов не стали ждать погашения добровольно и перевели дело в юридическую плоскость. Теперь взысканием средств займутся судебные инстанции.

Однако коммунальные платежи — не единственная финансовая головная боль экс-спортсменки. Параллельно Федеральная налоговая служба выставила владелице апартаментов счёт на 920 тысяч рублей.

Ситуация повторяется: в минувшем году из-за полуторамиллионного долга перед налоговой все российские банковские счета знаменитости были заморожены. Тогда на решение вопроса у рекордсменки ушло два месяца.

Теперь же велика вероятность, что налоговики вновь прибегнут к радикальным мерам и заблокируют финансовые активы. Сама Елена Исинбаева пока ситуацию не комментировала.

Напомним, что впервые ФНС применила ограничительные меры к счетам Исинбаевой в конце июня 2025 года. Изначально спортсмена была должна 1,1 миллиона рублей, в мае сумма возросла до 1,5 миллиона, но к моменту блокировки счетов снизилась до 818 тысяч рублей благодаря частичной оплате. В начале июля 2025 года олимпийская чемпионка полностью погасила задолженность перед налоговой, что привело к снятию ограничений и прекращению исполнительного производства. В августе прошлого года ей разблокировали счета в России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Елена Исинбаева
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar