Исинбаева «забила» на коммуналку и теперь снова рискует остаться с заблокированными счетами в РФ

На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов за ЖКХ
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
На Елену Исинбаеву подали судебный иск из-за внушительной задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По имеющимся данным SHOT, 43-летняя спортсменка, которая сейчас проживает с семьёй в Испании, уже третий год игнорирует счета за свою московскую недвижимость.
Общий долг за две квартиры бизнес-класса достиг 440 тысяч рублей. Большая часть суммы, а именно 329 тысяч, приходится на неоплаченный капитальный ремонт жилплощади в ЖК «Дом в Сокольниках». Оставшиеся средства составляют задолженность за водоснабжение недвижимости в элитном комплексе «Акватория», купленной бывшей прыгуньей уже после начала СВО.
Поставщики ресурсов не стали ждать погашения добровольно и перевели дело в юридическую плоскость. Теперь взысканием средств займутся судебные инстанции.
Однако коммунальные платежи — не единственная финансовая головная боль экс-спортсменки. Параллельно Федеральная налоговая служба выставила владелице апартаментов счёт на 920 тысяч рублей.
Ситуация повторяется: в минувшем году из-за полуторамиллионного долга перед налоговой все российские банковские счета знаменитости были заморожены. Тогда на решение вопроса у рекордсменки ушло два месяца.
Теперь же велика вероятность, что налоговики вновь прибегнут к радикальным мерам и заблокируют финансовые активы. Сама Елена Исинбаева пока ситуацию не комментировала.
Напомним, что впервые ФНС применила ограничительные меры к счетам Исинбаевой в конце июня 2025 года. Изначально спортсмена была должна 1,1 миллиона рублей, в мае сумма возросла до 1,5 миллиона, но к моменту блокировки счетов снизилась до 818 тысяч рублей благодаря частичной оплате. В начале июля 2025 года олимпийская чемпионка полностью погасила задолженность перед налоговой, что привело к снятию ограничений и прекращению исполнительного производства. В августе прошлого года ей разблокировали счета в России.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.