Исинбаевой разблокировали счета в России

Российской спортсменку Елене Исинбаевой разблокировали банковские счета после погашения всех долгов перед налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Напомним, что впервые ФНС применила ограничительные меры к счетам Исинбаевой в конце июня 2025 года. Изначально спортсмена была должна 1,1 миллиона рублей, в мае сумма возросла до 1,5 миллиона, но к моменту блокировки счетов снизилась до 818 тысяч рублей благодаря частичной оплате. В начале июля 2025 года олимпийская чемпионка полностью погасила задолженность перед налоговой, что привело к снятию ограничений и прекращению исполнительного производства.