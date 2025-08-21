Исинбаевой разблокировали счета в России
Mash на спорте: ФНС разблокировала счета Исинбаевой в РФ после погашения долга
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Российской спортсменку Елене Исинбаевой разблокировали банковские счета после погашения всех долгов перед налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Известная прыгунья с шестом выплатила оставшиеся 283 тысячи рублей задолженности. В результате счета, связанные с её индивидуальным предпринимательством, были разблокированы.
Напомним, что впервые ФНС применила ограничительные меры к счетам Исинбаевой в конце июня 2025 года. Изначально спортсмена была должна 1,1 миллиона рублей, в мае сумма возросла до 1,5 миллиона, но к моменту блокировки счетов снизилась до 818 тысяч рублей благодаря частичной оплате. В начале июля 2025 года олимпийская чемпионка полностью погасила задолженность перед налоговой, что привело к снятию ограничений и прекращению исполнительного производства.