Налоговая в шоке: Почему бежавшая из России Исинбаева зажала 1,5 млн

Долги вместо медалей: чемпионка должна ФНС и ЖКХ

Сбежавшей из России легкоатлетке Елене Исинбаевой ФНС заблокировала банковские счета. По данным SHOT, на сегодняшний день двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом должна налоговой более 1,5 миллиона рублей. Кроме налоговых отчислений спортсменка задолжала даже за коммуналку в родном Волгограде.

Скорее всего, образовавшиеся долги связаны с тем, что последние годы Исинбаева живёт за границей. В 2024 году её уже штрафовали за просрочку платежей — тогда она накопила почти полмиллиона рублей. Но в тот раз спортсменка погасила задолженность, чтобы избежать блокировки.

Сейчас же Исинбаева будто бы всё пустила на самотёк и словно демонстрирует незаинтересованность в судьбе своего российского наследия: материального, спортивного и даже духовного — ещё недавно её именем в России называли стадионы, и под него же собирались миллиарды рублей на строительство Главного храма Вооружённых сил России в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Как видно, долги по коммуналке возникли у Исинбаевой на малой родине — в Волгограде. Фото © fssp.gov.ru

Забыла Родину? Почему Исинбаева удалила все российские следы

Безразличие к соотечественникам можно понять, например, по её соцсетям. До начала СВО прыгунья вела их едва ли не в режиме нон-стоп — каждый день публиковала материалы о своей публичной активности. А недавно закрыла для посторонних личный аккаунт в Инстаграме* и полностью забросила страницу в Фейсбуке*.

Удалено несколько аккаунтов, посвящённых её проекту с тренингами личностного роста (был период, когда звезда спорта пыталась зарабатывать так же, как разного рода инфобизнесмены, но, похоже, неудачно), спортивным активностям. Замолчали соцсети благотворительного фонда спортсменки, а сайт организации, на котором в какой-то момент неожиданно «поселилась» какая-то нелегальная букмекерская контора, сейчас выдаёт ошибку доступа.

При этом согласно бухгалтерской отчётности, через счета фонда ещё в прошлом году проходили (пусть и небольшие) деньги — более 2 млн рублей. Работает ИП Исинбаевой, основной вид деятельности которого — аренда и управление собственной нежилой недвижимостью.

Елена Исинбаева. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Родня в курсе? Почему в Волгограде молчат о долгах звезды

Вряд ли Исинбаева «закрутилась» в делах и забыла о своём имуществе совокупной стоимостью минимум 150 млн рублей. Напомнить о долгах в родном Волгограде вполне могла живущая в городе родня.

Огромная 160-метровая квартира прыгуньи в самом центре города соседствует с жильём родной сестры. Из её аккаунта в соцсетях можно понять, что обе плотно общаются друг с другом в Интернете. А кроме неё в Волгограде живёт отец — Гаджи Исинбаев, на которого дочь несколько лет назад оформила новенький японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

А кроме этого узнать о своей задолженности перед ФНС Исинбаева могла и лично, когда в январе этого года приезжала на похороны тренера по прыжкам с шестом. Известно, что к Евгению Трофимову спортсменка относилась как к второму отцу и, став олимпийской чемпионкой, однажды в благодарность за свою карьеру подарила квартиру.

Две сестры — Инна и Елена Исинбаевы — следят друг за другом в соцсетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / innaisinbaeva

Роскошь на фоне долгов: зачем Исинбаевой две элитные квартиры в Москве

Особенно странным выглядит то, что подобных проблем нет с московской недвижимостью Исинбаевой. А ведь у спортсменки в столице есть как минимум две роскошные квартиры.

Ещё в 2013 году Исинбаева приобрела 100-метровую квартиру на 22-м этаже престижного ЖК «Дом в Сокольниках». Сейчас жильё такой же площади в комплексе оценивается в 55–60 млн рублей. На подземных уровнях комплекса у прыгуньи в собственности и машино-место.

А после отъезда из России — в августе 2022 года, когда спортсменка решила окончательно обосноваться в Испании, — у неё появилась квартира площадью более 120 квадратов, расположенная на 20-м этаже элитного ЖК «Акватория», что на Ленинградском шоссе. Сейчас подобное жильё оценивается примерно в 76 млн рублей.

Так почему Исинбаева не платит по долгам в России?

Предположение, что у неё сейчас банально нет средств для погашения задолженностей, не выдерживает критики сразу по нескольким причинам. Первая — за границей Исинбаева с мужем и дочерью живут на испанских Канарах в роскошном доме площадью 200 квадратов в эксклюзивном ЖК в Эль-Пальмаре, построенном на Тенерифе. А кроме этого звезда мирового спорта владеет недвижимостью в Кальяо Сальвахе (муниципалитет Адехе), благодаря которой она могла приобрести на острове статус резидента.

Испанские папарацци застали Елену Исинбаеву на Канарских островах. Фото © eldigitalsur.com

Швейцарский бизнес, князь Монако и налоги, которые она не платит

Вторая причина: у Исинбаевой есть бизнес в Швейцарии. Фирма называется Luxury Legends Sagl, она занимается оптовой торговлей табачными изделиями, в частности сигарами, а также элитным алкоголем. Открывала её спортсменка в августе 2015 года — спустя пару месяцев после того, как получила звание майора Вооружённых сил Российской Федерации и заключила контракт с ВС РФ. Офис находится в Ланси — одном из наиболее густонаселённых районов кантона Женева.

В этом бизнесе у прыгуньи четыре партнёра: три «физика» и одно юрлицо. Самый колоритный из соучредителей — Жоэль Бузу. Знаменитый французский пятиборец, чемпион мира и призёр Олимпийских игр, деятель международного спортивного и социального движения, президент Всемирной ассоциации олимпийцев и советник князя Монако Альбера II. Исинбаева и Бузу лично знакомы с конца нулевых. Именно он в своё время познакомил спортсменку с князем и ввёл в элитные круги средиземноморского княжества, в которых она блистала на протяжении доброго десятка лет.

Благодаря этому в 2018 году она стала «женщиной года Монте-Карло» — ежегодная премия проходит под патронажем Альбера II и почётного президента церемонии принцессы Шарлин. Спортсменку удостоили звания за открытый ею в Волгограде тот самый благотворительный фонд, помогавший трудным детям и молодым спортивным талантам.

Слева направо: Жоэль Бузу, Елена Исинбаева, князь Монако Альбер II и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yelena Isinbaeva

Предательство или расчёт? Почему Исинбаева выбрала МОК вместо Родины

Третья причина: несмотря на поднявшееся было недовольство европейцев, в 2022 году на волне санкций посчитавших, что Исинбаевой не место в международных организациях, спортсменке всё же удалось сохранить за собой чиновничье кресло в МОК.

Елена Исинбаева боролась за статус члена Международного олимпийского комитета долгие годы и, возможно, именно ради него однажды пожертвовала своей российской карьерой, репутацией, статусом морального ориентира и жизнью на родине.

О том, как шикуют функционеры организации, слагают легенды даже на Западе. Кроме огромных зарплат они имеют множество различных привилегий. Например, летают на мероприятия бизнес-классом или даже первым. В командировках их селят в пятизвёздочные отели, для передвижений предоставляют персональные автомобили с водителем и сопровождающим, одни только суточные спортивных чиновников в поездках ещё пару лет назад достигали 400 долларов.

Сотрудники штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария). Фото © olympics.com

Известно, что в последние годы МОК в основном зарабатывал продажей прав на трансляции Олимпийских игр телекомпаниям разных стран. В 2016 году доля доходов от неё составила 73% от всего заработка организации. Кроме того, она живёт за счёт спонсоров, продажи билетов на соревнования и оформления различных спортивных лицензий. В том же году на всём этом МОК заработал 5,7 млрд долларов.

