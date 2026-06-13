Отказалась сотрудничать: Ведущую больше года преследует экс-коллега, чтобы довести до самоубийства

Больше года ведущую научно-популярного проекта «Деконструкция» Кристину Егорову преследует бывший коллега, которому она отказала в сотрудничестве. Об этом сообщает Baza.

Всё началось после того, как Кристина выплатила гонорар Илье К., но от дальнейшей работы отказалась. Он воспринял это как личное оскорбление и пообещал довести её до самоубийства. Затем началась сталкинг-кампания: фото ведущей появилось на сайтах с анкетами проституток, коллегам и родственникам Кристины звонили с сообщениями о том, что она «экскортница» и мошенница.

Позже преследование перешло в реальную плоскость: Илья следил за девушкой на улице, оставлял угрозы у её близких, портил их имущество, однажды взломал дверь в подъезд, чтобы расписать стены оскорблениями. У Кристины есть видеодоказательства. Полиция помочь не может — в России нет статьи за сталкинг.

Ранее Life.ru сообщал, что в конце марта в Госдуму поступил законопроект о введении штрафов за сталкинг. Под этим авторы инициативы подразумевают систематическое нежелательное внимание к персоне, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание.