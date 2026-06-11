В Госдуме заявили, что 84% россиян требуют наказывать сталкеров по закону

С навязчивым преследованием в реальной жизни или в сети сталкивалась четверть россиян. При этом 84% граждан считают, что за такое поведение нужно ввести административную ответственность. Данные представила депутат Госдумы Ксения Горячева.

Исследование провела компания Russian Field по заказу парламентария. Чаще всего о сталкинге рассказывают женщины (25%), жители крупных городов и молодёжь. Среди мужчин этот показатель составил 19%.

За год число пострадавших выросло на 5 процентных пунктов. Половина опрошенных (51%) уверены, что наказание необходимо однозначно. Особенно высок уровень поддержки среди женщин, молодых людей 18–29 лет и тех, кто сам пережил преследование (по 88–89%). Против введения ответственности выступили лишь 10% респондентов. Из них 21% опасаются ложных обвинений и злоупотреблений, ещё 10% считают меру слишком суровой.

Горячева планирует внести в Госдуму уже четвёртую версию законопроекта о противодействии сталкингу. Предыдущие три раза инициативу отклоняли по формальным причинам.

«Когда каждый пятый россиянин говорит, что сталкивался с навязчивым преследованием, это уже невозможно назвать редкой или частной историей. При этом сегодня жертвы преследования остаются без защиты», — заявила депутат в беседе с «Газетой.ru».

Она пояснила: если человек следит, караулит у дома, заваливает сообщениями и угрозами, отдельной ответственности за это нет. Закон фактически предлагает жертве ждать, пока ситуация станет ещё опаснее. Исследование, по её словам, доказывает, что общество требует решения.

А ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил о необходимости уголовной ответственности за сталкинг. По его словам, жёсткие меры необходимы из-за серьёзных последствий для жертв. Речь идёт не только о страхе, но и о тяжёлых психологических травмах, которые могут требовать длительного восстановления.