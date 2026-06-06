«Будет купаться в крови»: На Урале сталкер два года преследует студентку, развешивая её портреты на кладбище

В Екатеринбурге неизвестный преследователь уже два года угрожает расправой 23-летней студентке. Злоумышленник публикует фото девушки на могилах и детально описывает, как планирует над ней расправиться. Об этой истории сообщает телеграм-канал Baza.

На Урале сталкер два года угрожает студентке и развешивает её фото на могилах. Фото © Baza

Два года назад анонимный аккаунт в соцсетях начал рассылать угрозы в адрес Елизаветы. Пользователь писал её знакомым, что уже пробрался в медицинский вуз, где она учится, и вот-вот обольёт лицо кислотой. Хотя обещанного насилия не случилось, травля продолжилась. Неизвестный размещал посты с её фотографиями, сопровождая их заупокойными молитвами, снимками храмов и похоронных процессий.

Из-за постоянных угроз студентка впала в сильную паранойю. После нескольких блокировок аккаунта активность злоумышленника временно стихала, но вскоре он возвращался снова. Аноним начал фантазировать о том, как расправится с жертвой и «будет купаться в её крови». Затем он перешёл к действиям: распечатал снимки Лизы, ставил их в церквях рядом со свечами, развешивал портреты на чужих могилах и капал на них воском. Эти кадры он также отправлял друзьям пострадавшей.

Когда Елизавета решила сама написать сталкеру, тот ответил, но представился женщиной. Диалог не дал внятных объяснений происходящему. В итоге студентка обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за сталкинг. Под этим понимаются систематические нежелательные действия против воли человека. Включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание (в том числе через интернет). За первое нарушение предлагается штраф в 2 тысячи рублей или предупреждение. За повторное — штраф 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток.