«Боюсь за жизнь»: Певица из Дагестана отреагировала на решение по делу сталкера
Певица Хадижа Магомедова расплакалась на камеру после решения по делу сталкера
Певица из Дагестана Хадижа Магомедова не сдержала слёз после решения по делу мужчины, которого она обвиняет в преследовании. В опубликованном видео артистка рассказала о своих переживаниях после того, как стало известно, что ему не избрали меру пресечения.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khadidja_nashid_1
По словам Магомедовой, мужчина на протяжении двух лет следил за ней, а затем проник на территорию её дома в Махачкале. После инцидента его задержали полицейские. Сам мужчина, как сообщалось ранее, утверждал, что хотел сделать певице предложение.
Артистка заявила, что опасается за свою безопасность и не понимает, почему после произошедшего фигурант дела оказался на свободе.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании мужчины, которого певица Хадижа Магомедова назвала своим сталкером. История получила огласку после того, как в августе мужчина оказался у дома певицы. Магомедова рассказала, что ранее не была с ним знакома и не поддерживала общения.
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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khadidja_nashid_1