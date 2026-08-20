«Боюсь за жизнь»: Певица из Дагестана отреагировала на решение по делу сталкера

Певица из Дагестана Хадижа Магомедова не сдержала слёз после решения по делу мужчины, которого она обвиняет в преследовании. В опубликованном видео артистка рассказала о своих переживаниях после того, как стало известно, что ему не избрали меру пресечения.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khadidja_nashid_1

По словам Магомедовой, мужчина на протяжении двух лет следил за ней, а затем проник на территорию её дома в Махачкале. После инцидента его задержали полицейские. Сам мужчина, как сообщалось ранее, утверждал, что хотел сделать певице предложение.

Артистка заявила, что опасается за свою безопасность и не понимает, почему после произошедшего фигурант дела оказался на свободе.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании мужчины, которого певица Хадижа Магомедова назвала своим сталкером. История получила огласку после того, как в августе мужчина оказался у дома певицы. Магомедова рассказала, что ранее не была с ним знакома и не поддерживала общения.