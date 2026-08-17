«Иди сюда!» Сталкер спустя два года преследования ворвался в дом к певице в Махачкале

В Махачкале мужчина, который около двух лет преследовал певицу Хадижу Магомедову, ворвался в её дом и напал на артистку. Сама исполнительница заявила, что не знакома с задержанным. Об этом сообщает SHOT.

По словам Магомедовой, она готовилась ко сну, когда услышала в доме мужской голос: «Иди сюда!». Выйдя к незваному гостю, девушка подверглась нападению.

Мужчину задержали полицейские. Уже в отделе он, как утверждает SHOT, объяснил свой поступок желанием жениться на певице и заявил, что та якобы неоднократно ему отказывала. Магомедова, в свою очередь, настаивает, что прежде его не знала.

Хадижа Магомедова известна в Дагестане как исполнительница религиозных песнопений — нашидов. Ранее она входила в Молодёжный парламент Махачкалы и работала помощником депутата Народного собрания республики.

Ранее в Ростовской области задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 14-летней школьницы. По версии следствия, в посёлке Пригородный он нанёс девочке множественные ножевые ранения, от которых она позже скончалась в больнице. Подозреваемый ранее встречался с сестрой погибшей.