Каждый четвёртый россиянин уйдёт со свидания, если фото в дейтинг-профиле не совпадёт с реальностью

Для 77% россиян важно, чтобы фотографии в профиле на сайте знакомств соответствовали тому, как человек выглядит в жизни. При этом примерно каждый четвёртый готов закончить первое свидание, если разница окажется слишком заметной, следует из опроса дейтинг-сервиса «Мамба» и академии красоты «Эколь».

Максимального сходства фотографии с реальностью ждёт примерно треть опрошенных. Ещё 45% допускают лишь небольшие различия. Только 15% считают нормальной ситуацию, когда снимки в анкете заметно отличаются от внешности человека при личной встрече.

На резкое несовпадение готовы отреагировать уходом со свидания 27% женщин и 26% мужчин. При этом 29% удивятся, но продолжат общение, ещё 25% не придадут отличиям значения, если собеседник окажется приятным. Девять процентов предпочли бы перевести ситуацию в шутку.

К первой встрече большинство участников опроса начинают готовиться заранее. За несколько часов до свидания этим занимаются 36%, примерно за сутки — 11%, а ещё 7% начинают приготовления за несколько дней. Больше всего внимания россияне уделяют волосам: стрижку или укладку назвали 48% опрошенных. Далее идут уход за кожей лица — 34%, маникюр и педикюр — 31%, макияж — 30% и подбор одежды — 25%.

При этом для 73% подготовка к свиданию не требует дополнительных расходов. До тысячи рублей готовы потратить 10%, от одной до пяти тысяч — каждый восьмой, а свыше пяти тысяч рублей — только 5%.

Если времени на сборы не хватает, 68% предпочтут прийти «как есть», а не переносить встречу. Каждый четвёртый готов ради подготовки опоздать. Причём среди женщин таких 32%, а среди мужчин — 13%.

Ранее Life.ru рассказывал, какие детали на первом свидании россиянки чаще всего воспринимают как тревожные сигналы. По данным опроса, одним из главных раздражителей стало опоздание партнёра. Участницы также обращали внимание на манеру общения, внешний вид и поведение мужчины во время встречи. Исследование показало, что первое впечатление для многих формируется сразу из нескольких бытовых деталей, а не только из внешности.