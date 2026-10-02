«Ощущение фальши»: Почему намеренная улыбка не поможет при сильной печали

Даже намеренная улыбка способна немного улучшить эмоциональное состояние, однако такой приём срабатывает не всегда. Об этом рассказала когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель Пермского Политеха Юлия Неверова, пишет URA.ru.

По её словам, механизм связан с обратной связью между мимикой и эмоциональными центрами мозга. Когда человек улыбается, сигналы от лицевых мышц могут влиять на переживаемые эмоции и слегка снижать напряжение.

Однако пытаться изображать радость на фоне сильной печали или тревоги специалист не советует. В такой ситуации выражение лица вступает в противоречие с реальным состоянием человека, из-за чего вместо облегчения может появиться ощущение фальши или раздражение.

Учёные также различают спонтанную и намеренную улыбку. Первая возникает автоматически вместе с эмоцией, вторая появляется сознательно, например в ситуациях, когда человек хочет продемонстрировать дружелюбие или сгладить неловкость.

Неверова напомнила, что улыбка выполняет и важную социальную функцию. С эволюционной точки зрения подобная мимика помогала показывать отсутствие агрессии, снижать напряжение внутри группы и облегчать взаимодействие с окружающими.

Схожие движения лица человек способен совершать ещё до рождения. Исследования с применением 4D-УЗИ действительно фиксировали улыбкоподобную мимику у плода во втором и третьем триместрах, однако такие движения не следует считать проявлением эмоций в привычном взрослом смысле.

Ранее Life.ru рассказывал, как отличить искреннюю улыбку от натянутой и какие признаки могут выдавать неискренность собеседника. Психолог отмечал, что при естественной реакции меняется выражение не только рта, но и области вокруг глаз.