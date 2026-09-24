Скрытая за улыбкой депрессия: Можно ли по внешнему виду отличить её от обычной усталости

Депрессию не всегда можно распознать по внешнему виду и поведению человека. Он может продолжать работать, общаться, шутить и строить планы, но при этом испытывать выраженные симптомы расстройства, рассказала Life.ru психиатр Юлия Шепельская.

Многие уверены, что депрессия — это когда человек лежит пластом, ни с кем не общается, не может радоваться. Но в жизни всё не так однозначно. Я нередко вижу пациентов, которые шутят, ходят на работу, строят планы. И при этом у них тяжёлое депрессивное расстройство. Радость в отдельные моменты — не доказательство здоровья. Юлия Шепельская Психиатр

По словам специалиста, депрессия — это не просто плохое настроение. При таком состоянии у человека снижается общий жизненный тонус, ему становится трудно радоваться, вставать по утрам и выполнять даже привычные повседневные дела.

При этом человек может продолжать работать, встречаться с другими людьми и поддерживать разговор. Внутри же он может испытывать пустоту, чувство вины и бессмысленности. Важная особенность заключается в продолжительности состояния: оно не проходит за несколько дней и может сохраняться неделями или месяцами.

Иногда депрессия сначала проявляется не грустью или апатией, а физическими симптомами. Среди них психиатр назвала бессонницу, потерю аппетита, постоянную усталость и боли. Человек может обращаться к врачам и сдавать анализы, не находя объяснения своему самочувствию. В некоторых случаях причина действительно может быть связана с психическим состоянием.

Другой вариант — раздражительность, тревожность и частые эмоциональные срывы. Поэтому, по словам Шепельской, оценивать состояние человека только по его внешнему поведению или отдельным эмоциям нельзя.

«Ошибка — цепляться за отдельные признаки. Ну смеётся человек, значит, здоров? Не факт. Мы всегда смотрим на общее состояние. Насколько оно устойчиво, насколько сильно мешает жить. Иногда за этой улыбкой скрывается огромная внутренняя боль. Человек смеётся, потому что иначе не выдержит», — подчеркнула психиатр.

Шепельская также призвала не воспринимать депрессию как проявление слабости или лени. По её словам, это заболевание, которое требует внимания, наблюдения и в некоторых случаях лечения. Поставить диагноз может только специалист.

Сам человек не всегда способен понять, что с ним происходит. Он может списывать изменения в самочувствии на усталость, стресс или плохую погоду. При этом длительное игнорирование проблемы может привести к ухудшению состояния.

Не каждое ухудшение настроения означает депрессию. Периоды усталости, тревоги и эмоционального истощения бывают у многих людей. Однако если такое состояние не проходит, начинает мешать сну, работе и способности радоваться привычным вещам, специалист рекомендует обратиться к врачу. По словам Шепельской, две недели в таком состоянии уже являются поводом для консультации.

«Режим сна, движение, общение, отдых — всё это важно. Но если вы видите, что привычные способы больше не помогают, если вас ничего не радует и нет сил — не надо тянуть. Лучше вовремя поговорить со специалистом, чем ждать, когда станет совсем плохо. Потому что депрессия — это не слабость характера, а болезнь, которую можно и нужно лечить», — заключила Шепельская.

Ранее Life.ru писал, что люди с депрессией иногда выбирают фильмы с мрачными сюжетами. Сам по себе такой выбор не свидетельствует о наличии расстройства, однако в сочетании с проблемами со сном и питанием, плаксивостью и подавленным настроением он может быть поводом внимательнее отнестись к своему состоянию. Почему при депрессии мрачные фильмы привлекают больше, чем комедии, читайте в нашем материале.