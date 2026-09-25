Яблоко под мышкой, плевок в невесту и «уксусные валентинки»: любовные традиции прошлого, от которых не по себе

Любовь во все времена требовала смелости. Одно только признание в чувствах и приглашение на свидание могут стать настоящим испытанием. Люди веками придумывали разные способы удивить и расположить к себе того, кто им нравился. Но некоторые методы сегодня больше похожи не на ухаживания, а на попытку навсегда отпугнуть избранника. Life.ru рассказывает о самых странных любовных традициях прошлого.

Как яблоко подмышкой намекало на свидание?

Любовные традиции Австрии: зачем девушка держала яблоко под мышкой во время танцев? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В описаниях старинного обычая из сельской Австрии XIX века фигурирует яблоко, которое сегодня вряд ли кто-то стал бы считать романтическим подарком. Во время танцев девушка держала ломтик фрукта под мышкой, а в конце вечера предлагала его понравившемуся юноше. Если чувства были взаимными, кавалер съедал угощение. Так запах девушки становился частью своеобразного признания, а согласие принять яблоко — ответом на него.

Современному человеку такой способ флирта может показаться проверкой не столько любви, сколько крепости желудка. Но прежде ухаживания часто были тесно связаны с телесными символами и народными представлениями о привлекательности. В разных вариантах европейского фольклора встречались и другие любовные «зелья», например, в записи XIX века советовали подержать конфету под мышкой, чтобы она впитала запах, а затем дать её тому, чьей любви добиваешься. Это не рецепт с гарантированным результатом, а свидетельство того, как представляли себе магию влечения.

Кто и зачем плевал в невесту?

Свадебный обряд масаи: почему отец плюёт на невесту перед уходом из дома? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё один обычай, который легко неверно понять со стороны, связан со свадебными обрядами народа масаи в Восточной Африке. В описаниях традиции отец невесты перед её уходом из родительского дома плюёт ей на голову и грудь. Для участников обряда это не жест презрения, а совсем наоборот! Дело в том, что плевок выступает благословением и пожеланием благополучной семейной жизни.

В масайской культуре плевок встречается и в других ритуальных контекстах как знак благословения или уважения. Значение действия определяется не самим жестом, а тем, кто его совершает, кому и в какой момент. Свадьба отмечает переход девушки в новую семью, поэтому отцовское благословение сопровождает расставание с родным домом и начало другого этапа жизни. При этом обычаи могут различаться от общины к общине, поэтому говорить о единственном обязательном сценарии для всех масаи было бы неверно.

На фоне таких обрядов современные свадебные ритуалы кажутся куда понятнее, хотя и у них своя история. Например, история любви Лики и Сергея, которых в младенчестве в шутку назвали женихом и невестой, спустя 26 лет привела к настоящей свадьбе, совсем без сомнительных испытаний для гостей.

Оскорбительная валентинка

Уксусные валентинки викторианской эпохи: почему открытка на 14 февраля могла обидеть? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А в викторианской Британии День святого Валентина был не только поводом обменяться признаниями. В XIX веке печатали и так называемые насмешливые валентинки. С карикатурой и стихами, высмеивавшими внешность, профессию или характер адресата. Подобные открытки могли отправить нежеланному поклоннику, неприятному знакомому или просто человеку, над которым хотели посмеяться.

Сегодня их часто называют «уксусными валентинками», хотя само это название закрепилось гораздо позже. Их продавали рядом с романтичными посланиями, а анонимная почта помогала отправителю не раскрывать себя. До почтовых реформ в Британии за письмо нередко платил получатель, так что адресату могли доставить не только обидную карикатуру, но и счёт за её получение. Любовного признания в такой посылке не было — только едкая насмешка, упакованная в праздничную открытку.

Зачем брачующихся купали в помоях?

Шотландское «чернение»: чем пачкали жениха и невесту перед свадьбой? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А в Шотландии невесту обливали нечистотами и заставляли пройти с ними через город, чтобы она «закалилась» перед браком. Этот обряд назывался «чернение» (blackening), проводили его перед свадьбой в некоторых сельских районах. Как это происходило? Друзья и родственники ловили жениха, невесту или обоих, пачкали их липкими смесями, например, мукой, сиропом, яйцами, а после проводили по городу. Исследователи шотландского фольклора относят происхождение обычая к более раннему ритуалу омовения ног. Со временем он превратился в шумное испытание перед свадьбой, которое затрагивает не только невесту.

Ну как вам эти любовные традиции? Хотели бы испытать на себе хоть одну? Или после такого признания в чувствах и обычное приглашение на свидание уже не кажется страшным? А ранее Life.ru рассказывал, как проходили советские свадьбы — с выкупом невесты, куклой на капоте и эстафетой за напитками.