Зумеры вышли из TikTok на улицы и начали «фармить ауру»: что вообще означает главный абсурдный тренд осени

Два подростка выходят в центр круга. Один принимает эффектную позу, другой отвечает жестом из мема, а толпа решает, кто выглядел круче. Так проходят «аура-батлы», которые из роликов в TikTok превратились в уличные встречи. Life.ru рассказывает, что значит «фармить ауру», почему ради этого собираются зрители и как победить в соревновании без правил.

Что значит «фармить ауру»?

Что такое фарминг ауры: зумеры начисляют друг другу воображаемые очки крутости? Фото © YouTube / AFP News Agency

В молодёжном сленге «аура» — это впечатление, которое производит человек. То есть его харизма, уверенность и способность выглядеть круто. А понятие «фармить» пришло из видеоигр. Там игроки повторяют действия, чтобы накопить опыт, ресурсы или очки. Соединив эти слова, интернет получил воображаемую систему подсчёта крутости. Удачно вошли в комнату, сделали эффектный жест или сохранили невозмутимое лицо в нелепой ситуации? Вам мысленно начислили «+1000 к ауре». Попытались выглядеть слишком круто, но споткнулись? Баллы могут и «снять». Настоящего счётчика, конечно, нет, всё держится на шутке и реакции окружающих.

Одним из самых узнаваемых примеров стал танец индонезийского мальчика Райяна Аркана Дикхи на носу гоночной лодки. Вирусный ролик 2025 года разошёлся по соцсетям именно потому, что Райян двигался спокойно и уверенно в обстановке, где большинству было бы трудно даже удержать равновесие. Но само выражение появилось раньше, поэтому мальчик стал символом уже существовавшей интернет-идеи.

Как TikTok превратился в уличный турнир?

Уличный аура-батл: участники показывают мемные жесты, а зрители выбирают победителя. Фото © TikTok / aaronnicolini1

Теперь участники пытаются «заработать ауру» друг перед другом. Обычно они по очереди выходят в круг, показывают позы, танцевальные движения или разыгрывают сцены из популярных роликов. Можно повторить фирменное празднование гола Криштиану Роналду, показать жест «сикс-севен» или придумать собственный номер. Победителя выбирают по реакции публики, а на некоторых встречах есть организаторы и призы. Такие батлы прошли в странах Латинской Америки и добрались до Испании.

На мексиканском турнире один из участников использовал для выступления огромную белую сандалию и изобразил, будто набрасывает на соперника лассо. Публике номер понравился, а победитель получил 3000 песо. Впрочем, деньги нужны не везде. Иногда главный приз — это просто аплодисменты и право объявить, что у вас «бесконечная аура».

Почему подросткам это нравится?

Видео аура-батлов в TikTok: как интернет-мем превратился в уличное соревнование. Фото © TikTok / bellacuggclublive

Аура-батл даёт повод встретиться, выступить перед людьми и посмеяться вместе над понятными своей компании мемами. Чтобы участвовать, не требуется специальная подготовка, нужно придумать выход и набраться смелости показать его толпе. Победитель мексиканского турнира говорил в одном из интервью, что возвращается на батлы прежде всего ради веселья и возможности выбраться из дома.

Похоже, зумерам всё чаще хочется отдыхать от экрана — пусть и самыми неожиданными способами. Одни выходят на аура-батлы, другие отправляются в лес с корзинками. Life.ru поговорил с организаторами грибных туров и выяснил, почему грибная охота стала популярным занятием среди молодёжи.