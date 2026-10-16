«Отцовский инстинкт»: Как меняется мозг мужчины после рождения ребёнка

В первые месяцы после рождения ребёнка у мужчин могут происходить изменения в областях мозга, связанных с мотивацией, вниманием и эмоциональной регуляцией, рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. По его словам, исследования указывают на важную роль непосредственного участия отца в уходе за малышом.

Учёные сравнили работу мозга матерей, выполняющих основной уход, отцов-помощников и мужчин, взявших на себя большую часть забот. У последних активно работали системы, связанные как с эмоциональным откликом, так и с пониманием поведения ребёнка.

Связь между этими областями была сильнее у тех, кто проводил больше времени в непосредственном уходе за малышом. Однако многие исследования проводились на небольших выборках, поэтому нельзя однозначно утверждать, что обнаруженные изменения вызывает именно уход за ребёнком.

По мнению эксперта, кормление, укачивание и другие ежедневные заботы помогают мужчине освоить новую роль и сформировать привязанность к малышу.

«Мужчина не получает «отцовский инстинкт» в комплекте при рождении ребёнка. Он его выращивает руками», — отметил специалист в беседе с РИАМО.

Ранее исследователи выявили стереотип об «отцовском лице»: мужчины с узкими лицами казались участникам эксперимента более заботливыми, а с широкими — лучшими защитниками. При этом доказанной связи между пропорциями лица и реальным поведением человека в семье нет.