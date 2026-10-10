«Новая глава жизни»: Почему родители настойчиво требуют от детей внуков

Торопя молодожёнов с рождением детей, старшие родственники иногда пытаются справиться с собственным ощущением ненужности, объяснил психолог Родион Чепалов. По его словам, внуки для стариков могут стать новым смыслом после выхода на пенсию и символом продолжения рода.

«И тогда за вопросом «Когда дети?» скрывается совсем другой: «Когда у меня начнётся новая глава жизни?», — объяснил собеседник РИАМО.

Другой источник настойчивости — представление о том, что вскоре после свадьбы обязательно должен появиться ребёнок. Отступление от такой последовательности вызывает у старшего поколения непонимание. Особенно если сами родственницы стали матерями в двадцать с небольшим лет, а дочь к тридцати ещё не готова к этому шагу.

Свои расспросы близкие могут вовсе не считать давлением. При этом их дети не обязаны становиться родителями ради избавления их от скуки или переживаний о возрасте. Важно спокойно обозначить границы: признать важность темы для родных, но объяснить, что супруги хотят решать её самостоятельно, заключил специалист.

Ранее психолог объяснила, как попросить бабушек и дедушек о помощи с детьми без конфликтов. Поддержку стоит обсуждать прямо, заранее договариваться об обязанностях и принимать отказ без попыток вызвать чувство вины.