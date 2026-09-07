«Не отдавайте последнее»: Когда деньги на мороженку от бабушки только вредят внукам

7 сентября в России отмечают неофициальный День внучат — праздник, посвящённый отношениям между бабушками, дедушками и внуками. В этот день многие родственники стараются порадовать детей небольшими подарками. Однако семейный психолог Екатерина Безумнова в беседе с Life.ru посоветовала бабушкам и дедушкам не отдавать внукам последние деньги и обязательно учитывать собственные финансовые возможности.

По словам специалиста, речь прежде всего идёт о символической сумме. Например, 300 рублей вполне может хватить, чтобы ребёнок купил себе мороженое или другой небольшой «ништячок». При этом бабушкам и дедушкам важно учитывать собственные расходы: у них должны оставаться деньги на еду, лекарства, коммунальные платежи и другие необходимые нужды.

Ровно столько, сколько могут дать бабушка с дедушкой. Не нужно из себя выжимать последнее. Рублей 300 максимум вполне хватит. Они не должны голодать, им должно хватать на лекарства. То есть это чисто символически: сколько получится, столько получится Екатерина Безумнова Семейный психолог

Психолог отдельно отметила, что деньги нельзя давать в ответ на манипуляции или угрозы со стороны внуков. Помощь должна быть добровольной и исходить от желания бабушки или дедушки порадовать ребёнка, а не от давления с его стороны.

«Ни в коем случае деньги не даются, если начинаются какие-то манипуляции или угрозы. Внуки, знаете, иногда начинают манипулировать, но на это внимания не обращаем. Это должно быть только добровольное желание просто купить какой-то «ништячок». Условно: «На тебе на мороженое», — пояснила Безумнова.

По мнению специалиста, регулярная передача последних денег может нарушить представление ребёнка о ценности денег и о том, откуда они берутся. Особенно важно учитывать финансовое положение пожилых родственников, если их основным доходом является пенсия.

Безумнова также советует обязательно согласовывать денежные подарки с родителями ребёнка. У детей могут быть разные потребности, ограничения и особенности здоровья, поэтому даже кажущаяся безобидной финансовая помощь не всегда идёт им на пользу.

«Обязательно должно быть согласование с родителями, потому что дети разные», — отметила психолог.

В качестве примера специалист привела ситуацию, когда родители ограничивают ребёнку употребление сладкого и другой вредной пищи. Если у подростка сахарный диабет или лишний вес, а бабушка или дедушка дают ему деньги без согласования с родителями, ребёнок может потратить их на чипсы и сладкую газированную воду.

«Конфликт наступает тогда, когда, условно, подросток тратит деньги не пойми куда. Например, у него сахарный диабет, ему нельзя сахар. Скорее всего, здесь ребёнок уже понимает последствия, потому что это может закончиться больницей. Или ребёнок с лишним весом: родители ограничивают его во вредной еде, а тут доброжелательная бабушка даёт деньги. Ребёнок, вместо того чтобы сказать об этом родителям, берёт эту тысячу или пять тысяч, идёт в магазин, наедается чипсов и запивает всё колой. Получается, что здесь сделали только хуже», — рассказала Безумнова.

Таким образом, при денежных подарках важно учитывать не только желание порадовать ребёнка здесь и сейчас, но и то, как такая помощь повлияет на его здоровье и отношения в семье в дальнейшем.

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