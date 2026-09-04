Никаких огурчиков и печенек: Детский психолог раскрыла, как эвфемизмы половых органов открывают дверь педофилам

Родителям не стоит придумывать для интимных частей тела ребёнка «огурчики», «цветочки» и другие эвфемизмы. Ребёнку важно знать анатомически правильные названия и понимать границы собственного тела — это поможет ему чётко рассказать взрослому, если кто-то попытается нарушить их, заявила Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова во Всемирный день сексуального здоровья, который отмечается 4 сентября.

По словам специалиста, табуирование темы может привести к тому, что ребёнок начнёт воспринимать собственное тело как нечто постыдное и побоится говорить о нём с родителями. В идеале взрослым следует использовать слова «пенис» и «вульва», считает психолог.

Все половые органы важно называть своими именами. Никаких «огурчиков» и «морковок» у мальчиков, никаких «персиков», «нектаринчиков», «цветочков» и тем более «печенек» у девочек. Они попросту могут начать бояться названий своих органов, если ругать их за верные формулировки Дарья Дугенцова Детский психолог

Знание терминов, по её мнению, особенно важно для безопасности: если ребёнка кто-то трогает против его воли, он должен суметь понятно рассказать об этом родителю, воспитателю или другому взрослому, которому доверяет. Одновременно детям следует объяснять, что интимные части тела относятся к их личному пространству и они имеют право отказаться от нежелательных прикосновений.

Интерес к собственному телу у маленьких детей сам по себе не должен пугать родителей, добавила психолог. В возрасте двух-трёх лет ребёнок активно изучает себя, а резкие запреты и фразы о том, что какие-то части тела «стыдные», могут сформировать ненужное чувство неловкости. В пять-шесть лет детям уже можно спокойно объяснять правила приватности — например, что интимные части тела не следует демонстрировать другим.

Дугенцова советует не ограничиваться одним разговором. Полезнее периодически проигрывать с ребёнком ситуации: что делать при неприятном прикосновении, кому сказать «нет», к какому взрослому обратиться и как объяснить произошедшее. При этом само знание правильных терминов не является гарантией защиты от сексуализированного насилия — это лишь один из элементов обучения ребёнка личным границам и безопасному поведению.

Ранее Life.ru рассказывал, как поведение родителей влияет на формирование у ребёнка представлений о личных и интимных границах. Сексолог и психолог объясняла, что большое значение имеет то, как взрослые обсуждают с детьми близость и реагируют на неловкие ситуации. По словам специалиста, спокойное отношение родителей помогает ребёнку воспринимать тему тела без лишнего стыда и постепенно выстраивать собственные границы.