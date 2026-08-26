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26 августа, 10:03

Сами родили — сами и разбирайтесь: как попросить бабушек о помощи с детьми и не поссориться

Психолог Безумнова: Не стоит давить на бабушек ради помощи с внуками

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Не все бабушки и дедушки готовы регулярно забирать внуков из школы или помогать с уроками — и заставить их делать это не получится. Семейный психолог Екатерина Безумнова рассказала Life.ru, как обсудить такую помощь без конфликтов.

Начнём с того, что нужно говорить «словами через рот», без всяких хитростей. Прямо так и сказать: «Нам необходима ваша помощь, можете ли вы её оказать? И чем мы можем помочь вам?» Это не обязательно должна быть материальная история. Можно организовать сам процесс: решить, как ребёнка будут провожать — пешком, на такси или на машине, оплачивать бензин и прочее. Это может быть помощь родителям по дому в выходные или периодическая покупка билетов в театр. Здесь всё индивидуально, кому что необходимо.

Екатерина Безумнова

Семейный психолог

Начнём с того, что нужно говорить «словами через рот», без всяких хитростей. Прямо так и сказать: «Нам необходима ваша помощь, можете ли вы её оказать? И чем мы можем помочь вам?» Это не обязательно должна быть материальная история. Можно организовать сам процесс: решить, как ребёнка будут провожать — пешком, на такси или на машине, оплачивать бензин и прочее. Это может быть помощь родителям по дому в выходные или периодическая покупка билетов в театр. Здесь всё индивидуально, кому что необходимо.
Начнём с того, что нужно говорить «словами через рот», без всяких хитростей. Прямо так и сказать: «Нам необходима ваша помощь, можете ли вы её оказать? И чем мы можем помочь вам?» Это не обязательно должна быть материальная история. Можно организовать сам процесс: решить, как ребёнка будут провожать — пешком, на такси или на машине, оплачивать бензин и прочее. Это может быть помощь родителям по дому в выходные или периодическая покупка билетов в театр. Здесь всё индивидуально, кому что необходимо.

При этом многие родители обращаются за помощью к старшему поколению не только из-за нехватки времени, но и из-за финансовой нагрузки. В таких случаях можно честно объяснить ситуацию и вместе искать решение. Если бабушки и дедушки отказываются, не стоит пытаться давить на них чувством вины. У них может быть своя жизнь, планы и причины не брать на себя дополнительные обязанности.

«Вы себе родили, сами и разбирайтесь, у меня только жизнь началась», — такую позицию, по словам психолога, тоже нужно уметь принять.

Если договориться не получается, стоит рассмотреть другие варианты помощи: найти няню, договориться с соседкой, использовать продлёнку в школе или обратиться к другим родственникам, например тётям, дядям или старшим детям в семье. По словам психолога, такой формат часто помогает избежать скрытых обид, потому что обязанности заранее понятны всем участникам. Важно сразу обсудить, кто и когда помогает, какие задачи берёт на себя каждый человек, и не превращать поддержку семьи в постоянную обязанность, которую кто-то выполняет через силу.

При этом при выборе помощников стоит учитывать не только наличие свободного времени, но и отношение человека к воспитанию ребёнка. Психолог советует родителям честно говорить бабушкам и дедушкам, почему их участие важно, если они действительно доверяют им и ценят их опыт. Лучше объяснить, какие качества или навыки хочется передать ребёнку, чем давить на чувство долга или ожидание, что старшее поколение «обязано» помогать.

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Екатерина Хмелева
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