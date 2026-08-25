Детей работающих мам предложили брать в детсады вне очереди
Депутат ГД Панеш предложил зачислять детей работающих мам в детсады вне очереди
Обложка © Life.ru
Детям официально трудоустроенных родителей следует предоставить преимущество при зачислении в детские сады. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru.
Сегодня при зачислении в детские сады внеочередное и первоочередное право имеют дети военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также дети из многодетных семей и дети-инвалиды. Это важные и правильные льготы. Но в этом перечне не хватает одной категории — детей работающих матерей. Женщина, которая выходит на работу, платит налоги, вносит вклад в экономику и демографию, должна иметь приоритет при устройстве ребёнка в детский сад.
Это не ущемление прав других, а восстановление справедливости и стимул для активного материнства, пояснил депутат. Сегодня механизм зачисления в детские сады устроен так, что в первую очередь места предоставляются льготным категориям, а затем уже всем остальным в порядке очереди. При этом работающие матери, которые не подпадают под существующие льготы, оказываются в общей очереди наравне с теми, кто в силу разных причин не работает. В результате женщина, которая хочет совмещать карьеру и воспитание детей, может ждать места в саду годами, теряя профессиональные навыки и доход. В ряде регионов уже делаются шаги к учёту занятости родителей. Однако это локальные решения, а не федеральная норма, отметил парламентарий.
Я предлагаю дополнить перечень лиц, имеющих преимущественное право на зачисление в детские сады, категорией «дети работающих матерей (отцов)». Определить, что преимущественное право действует при условии, что родитель имеет официальное трудоустройство и платит налоги. Установить, что, если родитель выходит из декретного отпуска на работу и подаёт заявление о зачислении ребёнка в сад, его заявление рассматривается в приоритетном порядке перед заявлениями неработающих родителей, не имеющих иных льгот.
Нужно закрепить это положение на федеральном уровне, чтобы во всех регионах действовал единый подход, подчеркнул собеседник Life.ru. По его словам, власти должны поддерживать тех, кто сегодня создаёт экономику и платит налоги. Работающая мать — это два в одном: и вклад в демографию, и вклад в развитие страны. Государство должно помочь ей вернуться к работе, а не ставить в конец очереди, заключил он.
Ранее детские сады в России предложили обязать работать до 20:00, а во всех начальных школах — открыть группы продлённого дня. Сейчас многие сады закрываются около 19:00, примерно тогда же, когда у родителей заканчивается рабочий день. С учётом дороги взрослым приходится отпрашиваться, подключать родственников или спешить за ребёнком.
Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.