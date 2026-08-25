Детей работающих мам предложили брать в детсады вне очереди

Детям официально трудоустроенных родителей следует предоставить преимущество при зачислении в детские сады. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru.

Сегодня при зачислении в детские сады внеочередное и первоочередное право имеют дети военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также дети из многодетных семей и дети-инвалиды. Это важные и правильные льготы. Но в этом перечне не хватает одной категории — детей работающих матерей. Женщина, которая выходит на работу, платит налоги, вносит вклад в экономику и демографию, должна иметь приоритет при устройстве ребёнка в детский сад. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Это не ущемление прав других, а восстановление справедливости и стимул для активного материнства, пояснил депутат. Сегодня механизм зачисления в детские сады устроен так, что в первую очередь места предоставляются льготным категориям, а затем уже всем остальным в порядке очереди. При этом работающие матери, которые не подпадают под существующие льготы, оказываются в общей очереди наравне с теми, кто в силу разных причин не работает. В результате женщина, которая хочет совмещать карьеру и воспитание детей, может ждать места в саду годами, теряя профессиональные навыки и доход. В ряде регионов уже делаются шаги к учёту занятости родителей. Однако это локальные решения, а не федеральная норма, отметил парламентарий.

Я предлагаю дополнить перечень лиц, имеющих преимущественное право на зачисление в детские сады, категорией «дети работающих матерей (отцов)». Определить, что преимущественное право действует при условии, что родитель имеет официальное трудоустройство и платит налоги. Установить, что, если родитель выходит из декретного отпуска на работу и подаёт заявление о зачислении ребёнка в сад, его заявление рассматривается в приоритетном порядке перед заявлениями неработающих родителей, не имеющих иных льгот. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Нужно закрепить это положение на федеральном уровне, чтобы во всех регионах действовал единый подход, подчеркнул собеседник Life.ru. По его словам, власти должны поддерживать тех, кто сегодня создаёт экономику и платит налоги. Работающая мать — это два в одном: и вклад в демографию, и вклад в развитие страны. Государство должно помочь ей вернуться к работе, а не ставить в конец очереди, заключил он.

Ранее детские сады в России предложили обязать работать до 20:00, а во всех начальных школах — открыть группы продлённого дня. Сейчас многие сады закрываются около 19:00, примерно тогда же, когда у родителей заканчивается рабочий день. С учётом дороги взрослым приходится отпрашиваться, подключать родственников или спешить за ребёнком.