С 1 сентября детсады перейдут на новые правила работы: Что нужно знать родителям трёхлеток

С 1 сентября российские детские сады перейдут на новые рекомендации и санитарные правила, а будущим воспитанникам уже сейчас стоит начинать привыкать к новому распорядку. Об этом Life.ru рассказала руководитель федеральной сети детских садов и центров «Космо Кидс» Елена Мингова.

Теперь в садах будут больше внимания уделять духовно-нравственному воспитанию и личностному развитию детей, а не только подготовке к школе. Упор сделают на создание современной и безопасной среды, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Елена Мингова Руководитель федеральной сети детских садов и центров «Космо Кидс»

Рекомендации Минпросвещения затронут подбор песен, оформление групп, рабочие программы и подход к проведению занятий. Также планируется обновить федеральный стандарт дошкольного образования, включив в него требования к минимальному набору средств обучения и воспитания.

Одновременно начнут действовать санитарные правила СП 2.4.2.4283-26, которые заменят нормы 2020 года. Одно из заметных требований касается подносов для еды: после каждой подачи их предстоит дезинфицировать, защищать от повреждений, а в конце дня обрабатывать обеззараживающими средствами.

Отсутствие регистрации по месту жительства само по себе не лишает ребёнка права на детский сад. При наличии свободных мест отказать в зачислении только из-за прописки не должны. Действующий порядок приёма в дошкольные учреждения продлён до 1 марта 2032 года, однако заявление лучше подавать заранее и сразу прикладывать полный комплект документов.

Готовить малыша к саду Мингова рекомендует за один-два месяца. Домашний распорядок следует постепенно приблизить к режиму учреждения: установить определённое время для подъёма, завтрака, прогулки, обеда и дневного сна. Ребёнку также будет спокойнее, если он заранее научится пользоваться ложкой и кружкой, мыть руки и проситься в туалет.

«Золотое правило: не оставляйте малыша на целый день с первого же дня. Начните с двух-трёх часов — до обеда — и только через неделю-две постепенно выходите на полный день. Говорите о саде позитивно. Рассказывайте, как там интересно, сколько новых друзей и игрушек. Никаких запугиваний вроде «будешь плохо себя вести — отдам в сад». Ребёнок должен идти туда с радостью, а не со страхом», — посоветовала эксперт.

Напомним, 2026 год объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. Новые рекомендации должны сформировать единый подход к воспитательной работе, оформлению пространства и организации занятий с дошкольниками.