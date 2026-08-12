В российских детсадах впервые пройдут антитеррористические учения

Первые всероссийские антитеррористические учения в детских садах проведут 18-19 августа. Также мероприятия состоятся в школах страны, сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участниками станут педагоги, директора и сотрудники охраны. Они отработают действия при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке дронов. В сентябре специалисты МЧС дополнительно проведут инструктажи для учителей и руководителей.

Всего по стране антитеррористическую защиту должны обеспечить в 108,2 тысячи образовательных учреждений. Из них, по данным ведомства, необходимые мероприятия уже выполнили 76,7 тысячи.

Ранее Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности, где обсуждались дополнительные меры по защите российских объектов от терактов. Основной доклад представил директор ФСБ Александр Бортников. В обсуждении также участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Новак.