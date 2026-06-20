Минпросвещения: С 1 сентября вступят в силу рекомендации для детских садов

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые рекомендации для детских садов, сообщили в Минпросвещения. Они затронут музыкальные произведения, которые используются в работе с детьми, оформление групповых пространств, программы занятий и общую организацию образовательного процесса.

«Министр напомнил, что 2026 год объявлен ведомством Годом дошкольного образования, и в этой связи подчеркнул важность работы с детьми младшего возраста», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что изменения вводятся в рамках объявленного Годом дошкольного образования. Документ носит рекомендательный характер, однако его положения будут учитываться при оценке деятельности образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит обновление программы для старших классов с 1 сентября 2027 года. Откажутся от обязательного углублённого изучения двух предметов — можно будет выбрать только базовый уровень. Упор сделают на практику в математике, физике, химии и биологии, а также включат навыки работы с ИИ. Стандарт утвердят в июле.