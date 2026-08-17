В Госдуме предложили продлить работу детских садов до 20:00
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com
Детские сады в России предложили обязать работать до 20:00, а во всех начальных школах — открыть группы продлённого дня. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш, сообщает РИА «Новости».
Парламентарий объяснил, что многие сады закрываются около 19:00 — примерно тогда же, когда у родителей заканчивается рабочий день. С учётом дороги взрослым приходится отпрашиваться, подключать родственников или спешить за ребёнком.
Панеш предлагает дать семьям выбор между обычным и продлённым режимом, а работу вечерних групп финансировать в том числе из федерального бюджета. Для школ он считает необходимым развивать формат «Школ полного дня».
При этом депутат признал риски дополнительной нагрузки на воспитателей и сокращения времени детей с родителями. Решением он видит привлечение младшего персонала и достойную доплату педагогам.
«Родители не должны выбирать между работой и ребёнком», — подчеркнул Панеш.
Тема уже обсуждалась на федеральном уровне. Ранее Life.ru писал, что в России решили создавать дежурные группы в детсадах с 6:30 до 20:00. До этого звучало и предложение продлевать работу садов выборочно — там, где на это есть реальный запрос родителей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.