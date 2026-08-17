В Госдуме предложили продлить работу детских садов до 20:00

Детские сады в России предложили обязать работать до 20:00, а во всех начальных школах — открыть группы продлённого дня. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш, сообщает РИА «Новости».

Парламентарий объяснил, что многие сады закрываются около 19:00 — примерно тогда же, когда у родителей заканчивается рабочий день. С учётом дороги взрослым приходится отпрашиваться, подключать родственников или спешить за ребёнком.

Панеш предлагает дать семьям выбор между обычным и продлённым режимом, а работу вечерних групп финансировать в том числе из федерального бюджета. Для школ он считает необходимым развивать формат «Школ полного дня».

При этом депутат признал риски дополнительной нагрузки на воспитателей и сокращения времени детей с родителями. Решением он видит привлечение младшего персонала и достойную доплату педагогам.

«Родители не должны выбирать между работой и ребёнком», — подчеркнул Панеш.