В Госдуме заявили, что продлевать работу детских садов стоит выборочно

Вопрос о продлении работы детских садов до 20:00 следует решать выборочно, учитывая реальный запрос жителей в каждом конкретном случае, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, нынешний график дошкольных учреждений устарел и не отвечает потребностям многих работающих родителей.

«Сегодня подход должен быть выборочным: там, где есть реальный запрос от жителей (например в крупных городах), где дорога до детского сада занимает много времени, можно рассмотреть организацию дежурных групп до 20:00», — отметила парламентарий в беседе с «Москва 24».

Он добавила, что для организации дежурных групп потребуется оплата сверхурочных часов воспитателя. Эти расходы, если инициатива будет востребована, могут компенсироваться либо за счёт родительской платы, либо через официальное оформление трудовых обязанностей с соответствующей доплатой.

Что касается групп с ночёвкой или круглосуточных детских садов, то они исторически были востребованы в ведомственных учреждениях. Подобные решения могут быть актуальны и сегодня для отдельных муниципалитетов с особыми условиями труда населения, но требуют учёта местной специфики. В целом вопрос гибкого графика целесообразно решать на уровне местного самоуправления, уверена депутат ГД РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить время работы детских садов и ясельных групп. Госдума уже обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу продления работы детсадов в РФ.