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Опубликовано 21 октября, 16:58

В Польше упал НЛО

В Польше упал неопознанный объект, полиция проверяет его взрывоопасность

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Неопознанный летающий объект упал в городе Любачев в Подкарпатском воеводстве Польши. Правоохранители выясняют, представляет ли находка опасность, сообщили в местной полиции.

«После обеда в среду поступило сообщение о том, что на незаселённый участок в Любачеве упал неопознанный объект», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Тип и происхождение объекта пока не установлены.

В Польше полиция и военные ищут прилетевший с территории Украины НЛО
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Ранее польские военные начали проверку возможного нарушения воздушного пространства к югу от Люблина. В сообщении от 18 октября командование подчёркивало, что подтверждений нарушения на тот момент не было. К поискам привлекли наземную группу и полицию.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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