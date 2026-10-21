В Польше упал НЛО

Неопознанный летающий объект упал в городе Любачев в Подкарпатском воеводстве Польши. Правоохранители выясняют, представляет ли находка опасность, сообщили в местной полиции.

«После обеда в среду поступило сообщение о том, что на незаселённый участок в Любачеве упал неопознанный объект», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Тип и происхождение объекта пока не установлены.

Ранее польские военные начали проверку возможного нарушения воздушного пространства к югу от Люблина. В сообщении от 18 октября командование подчёркивало, что подтверждений нарушения на тот момент не было. К поискам привлекли наземную группу и полицию.