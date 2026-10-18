ВВС Польши проверяют, нарушил ли воздушную границу загадочный объект

Польские военные выясняют, нарушил ли неопознанный объект воздушное пространство страны. Оперативное командование подчеркнуло, что пока подтверждений этому нет, но на место отправили наземную поисково-спасательную группу Сил территориальной обороны.

Проверка проходит к югу от Люблина. Туда направили поисково-спасательную группу войск территориальной обороны. К работе также подключилась полиция.

Ранее на польском побережье Балтийского моря обнаружили обломки беспилотника, который оказался собственным испытательным аппаратом военных. Его сбили во время учений за несколько недель до находки, после чего фрагменты вынесло на пляж. В Минобороны Польши подтвердили, что этот случай не связан с Россией.