Сами запустили, сами испугались: В Польше раскрыли тайну БПЛА на пляже

Обломки беспилотника, обнаруженные на пляже Балтийского моря в Польше, оказались частями испытательного аппарата польских военных. Дрон был сбит во время учений несколько недель назад, после чего его фрагменты вынесло на берег. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на министра обороны республики Владислава Косиняка-Камыша.

Необычную находку заметил прохожий вечером 13 октября на пляже в населённом пункте Карвя Поморского воеводства. Из песка выступал объект длиной около двух метров, напоминавший беспилотный летательный аппарат. Очевидец сообщил о нём в полицию.

На место направили сапёров, военнослужащих, сотрудников спецслужб и полицейских подразделений. Территорию оцепили, а к выяснению обстоятельств подключилась военная прокуратура. Первоначально происхождение найденных фрагментов оставалось неизвестным.

Позднее выяснилось, что обломки принадлежат испытательному дрону Института технических исследований Военно-воздушных сил Польши. Аппарат использовали на полигоне в Устке при проверке беспилотных и противодроновых технологий.

Глава польского Минобороны уточнил, что учения состоялись за несколько недель до обнаружения фрагментов. По его словам, случившееся не связано с какой-либо российской провокацией, а стало последствием испытаний военной техники.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении неизвестного летательного аппарата на польском побережье Балтийского моря. Тогда происхождение находки ещё не было установлено, поэтому к проверке подключили военных и прокуратуру. Теперь польское Минобороны подтвердило, что фрагменты принадлежат собственному испытательному беспилотнику.