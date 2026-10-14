В Минобороны Польши предложили призывать в армию женщин

В Польше задумались о том, чтобы распространить обязательную военную службу и на женщин. С такой инициативой выступила заместитель главы оборонного ведомства страны Магдалена Собковяк-Чарнецкая эфире радиостанции RMF FM.

«Я, Магдалена Собковяк-Чарнецкая, являюсь сторонником [службы по призыву], однако у меня есть коллеги, которые являются явными противниками. Дискуссия продолжается», — заявила она.

По словам замминистра, служить в армии, на её взгляд, должны не только мужчины. При этом она признала, что окончательного решения нет, а споры внутри ведомства пока продолжаются.

Вместе с тем Собковяк-Чарнецкая считает, что сейчас разумнее сделать ставку на тех, кто готов пойти в армию по собственному желанию. Добровольцам, по её мнению, стоит дать шанс проявить себя.

Обязательный призыв в Польше заморозили ещё в 2009 году, перейдя на добровольную модель. Формально всеобщую воинскую повинность при этом не отменяли. Власти страны не раз говорили, что возвращать обязательную службу не планируют, делая упор на создание крупного резерва. Однако в мае министр обороны Владислав Косиняк-Камыш допустил, что к призыву всё же могут вернуться в будущем.

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны Польши опровергло слухи о начале всеобщей мобилизации. В ведомстве объяснили, что распространяемые в Сети мобилизационные предписания не свидетельствуют о подготовке экстренного призыва. Военные центры рекрутинга уже много лет ведут учёт военнообязанных и распределяют их с учётом потребностей армии.