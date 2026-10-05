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Опубликовано 5 октября, 17:40

Из Сейма — на полигон: Фракция Моравецкого предложила военные курсы для депутатов

Экс-премьер Моравецкий: Депутаты Польши до 60 лет должны пройти военные курсы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В Польше предложили обязать парламентариев младше 60 лет проходить военную подготовку. Инициативу фракции «Развитие плюс» представил в Сейме бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает RMF FM.

«Сегодня мы как парламентская фракция «Развитие плюс» представим законопроект, в котором предлагаем ввести обязательную военную подготовку для всех депутатов в возрасте до 60 лет», — сказал политик.

Курсы предполагают две части: теоретические занятия и практическую подготовку на полигоне. Депутат Ольга Эва Семенюк-Патковская уточнила, что обучение должно быть обязательным и для женщин-парламентариев. Моравецкий объяснил предложение тем, что парламентарии должны подавать пример другим гражданам в вопросах безопасности страны. По его мнению, депутатский статус не должен освобождать от такой подготовки.

Кроме того, фракция предлагает разрешить политикам служить в войсках территориальной обороны. Об этой части законопроекта рассказал представитель «Развития плюс» Михал Дворчик.

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Ранее сообщалось, что министерство обороны Польши разработало законопроект о готовности государства к обороне. Сейчас документ проходит внутриведомственные согласования. Минобороны объясняет необходимость новых правил стремлением усилить обороноспособность страны, улучшить взаимодействие армии со службами внутренней безопасности и адаптировать законодательство к современным угрозам, включая гибридные атаки, киберугрозы и дезинформацию.

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Татьяна Миссуми
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